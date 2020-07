Drakorindo, Download Drakor Do You Like Brahms, Streaming Drama Korea Kim Min Jae dan Park Eun Bin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kim Min Jae dan Park Eun Bin dalam drama Korea Do You Like Brahms, berikut sinopsis Do You Like Brahms dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Do You Like Brahms.

Bagaimanakah sinopsis Do You Like Brahms?

Serial korea terbaru 2020 yang menceritakan tentang siswa di sekolah musik bergengsi dan orang-orang dalam kehidupan mereka.

Drama Korea Do You Like Brahms ini akan menceritakan kisah para siswa yang mengalami pelajaran, latihan, pertunjukan, dan kompetisi.

Sejak usia yang sangat muda bersama dengan orang tua dan guru mereka yang terobsesi dengan proses ini.

Do You Like Brahms disutradarai oleh Jo Young Min dan ditulis oleh Ryu Bo Ri.

Drama Do You Like Brahms ini tayang mulai Juni 2020 di saluran televisi SBS Drama.

Kim Min Jae yang jadi Park Eun Tak di drama korea Dr. Romantic 2 dikonfirmasi akan tampil menjadi pemain drama ini bersama dengan Park Eun Bin.

Sinopsis Do You Like Brahms berawal dari Park Joon Young (Kim Min Jae) adalah seorang pianis elit.

Dia mulai bermain piano saat Dia berusia 6 tahun, ia memenangkan kompetisi terkemuka di negara ini sebelum memenangkan kompetisi di seluruh dunia.