Drakorindo, Download Drakor The Beauty Inside, Streaming Drama Korea Park Seo Joon dan Han Hyo Joo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Park Seo Joon dan Han Hyo Joo dalam drama Korea The Beauty Inside, berikut sinopsis The Beauty Inside dan simak juga cara unduh atau download drama Korea The Beauty Inside.

Bagaimanakah sinopsis The Beauty Inside?

The Beauty Inside disutradarai oleh Baek Jong Yeol.

Skenarionya ditulis oleh Kim Sun Jung dan Park Jung Ye.

Ini merupakan film fantasi romantis yang dirilis pada 2015.

The Beauty Inside diambil berdasarkan film Amerika tentang seorang pria yang setiap hari bangun di tubuh yang berbeda.

Sinopsis The Beauty Inside diawali saat ulang tahun ke-18, Woo Jin terbangun di tubuh dan badan yang bukan miliknya.

Ia terkejut dan bingung.

Tidak hanya itu, Woo Jin juga melihat ibunya berubah.

Dengan bantuan ibu dan sahabatnya, Woo Jin mampu mengatasi kondisinya yang aneh.