Kangen Liburan Saat Pandemi Corona, Citra Kirana Unggah Foto Saat Pemotretan di Resort Mewah Bromo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Akibat hamil di masa pandemi corona, Citra Kirana dan sang suami, Rezky Aditya, tak bisa bepergian kemana saja.

Hingga akhirnya saat sejumlah objek wisata dibuka, perempuan yang akrab disapa Ciki ini pun melakukan piknik jarak dekat.

Ciki dan Rezky memilih untuk pergi ke Jawa Timur sebelumnya.

Piknik singkat ini pun kemudian dijadikan ajang babymoon oleh Ciki dan Rezky.

Keduanya pun menikmati liburan ini dengan menginap di sebuah resort mewah di kawasan Bromo.

Kini setelah beberapa waktu berlalu pun, Ciki dan Rezky pun merindukan masa-masa itu.

Kerinduan untuk bepergian

Begini ungkapan kebahagiaannya:

#throwback foto waktu babymoon kemarin

thankyou @plh.bromo for having us! @plataranresorts