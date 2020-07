Sempat Bercerai Lalu Rujuk Kembali, Lihat Keharmonisan Keluarga Gusti Randa dan Nia Paramitha Kini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Hingga saat ini, perjalanan rumah tangga artis kawakan, Gusti Randa dan Nia Paramitha sudah bertahan hampir 23 tahun.

Pasangan ini dikaruniai empat orang anak, yang kini sudah beranjak dewasa.

Mereka adalah Muhammad Syahdila Darama, Muhammad Syahdewa Diladayana, Syahgita Puan Marlina Shinta dan Syahratu Agatha Novelina.

Pernikahan keduanya yang sempat diwarnai perceraian pada usia 9 tahun pernikahan, yakni Maret 2006.

Namun keduanya memutuskan kembali rujuk pada 2010.

Dengan alasan untuk kebahagiaan anak-anaknya.

Beberapa waktu lalu, Nia Paramitha baru saja merayakan ulang tahun ke-42.

Pemeran dalam sinetron Lupus ini sempat menuliskan rasa syukurnya memiliki orang-orang baik di hidupnya.

Begini unggahannya kala itu:

I certainly consider myself to be one of the LUCKIEST people in this world,