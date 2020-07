Saat Ini Pacari Anak Menteri, Selebgram Cantik Awkarin secara Blak-blakan Cerita Kisah Cintanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Selebgram cantik Karin Novilda atau yang akrab disapa Awkarin, kini makin kerap memamerkan kemesraannya dengan sang kekasih, Sabian Tama.

Seperti diketahui, Sabian merupakan putra dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama.

Hubungan keduanya tercium sejak akhir 2019.

Memasuki pertengahan 2020, Karin pun blak-blakan soal hubungannya dengan Sabian.

Karin mengaku bersyukur bertemu dengan Sabian.

Dengan Sabian, ia merasa memiliki hubungan yang sehat.

Begini unggahannya beberapa waktu lalu:

I’m really glad to be in a such healthy and growing relationship with you.

It’s never about you water me or I water you,

but we water each other,