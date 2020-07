Drakorindo, Download Drakor The K2, Streaming Drama Korea Ji Chang Wook dan Yoona SNSD

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Ji Chang Wook dan Yoona SNSD dalam drama Korea The K2, berikut sinopsis The K2 dan simak juga cara unduh atau download drama Korea The K2.

Bagaimanakah sinopsis The K2?

The K2 dibintangi oleh Ji Chang Wook dan Yoona SNSD.

Drama aksi ini dirilis di tvN 23 September 2016 dan berjumah 16 episode.

The K2 disutradarai oleh Kwak Jung Hwan.

Sementara itu, skenario The K2 ditulis oleh Jang Heok Rin.

Jang Hyeon Rin merupakan penulis naskah untuk drama Yong Pal, Reset, dan Big Issue.

Sinopsis The K2 berawal dari Kim Je Ha adalah seorang mantan tentara bayaran untuk PMC Blackstone.

Saat di Irak, ia dijebak atas kasus pembunuhan kekasihnya yang bernama Raniya.

Raniya adalah seorang warga sipil Irak.

