Pesan Romantis Anang Hermansyah pada Ashanty

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Keluarga musisi Anang Hermansyah saat ini tengah menikmati liburan.

Mereka berlibur di kawasan Jawa Tengah dan Jogja.

Anang Hermansyah kerap membagikan momen liburan keluarganya di akun Instagram.

Terbaru, Anang Hermansyah mengunggah potret Ashanty dengan latar belakang pemandangan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau dan langit biru yang cerah.

Anang Hermansyah lantas menulis kalimat romantis dalam unggahan tersebut.

Kalimat ini dituliskan Anang Hermansyah untuk Ashanty.

"Semakin bijak dalam keputusan kematanganmu semakin indah di umurmu dan semakin cantik kamu loveu istriku @ashanty_ash," tulis Anang Hermansyah.

Sontak unggahan tersebut mendapatkan komentar dari warganet.

"Sehat2 trus kluarga the hermansyah, kluarga yg selalu bnyk memberikan inspirasi utk kluarga lainnya, aku ngikutin di you tube klian dan ig kalian trus loh kak, smbil iktn give away tp blm prnh dpet tp gpp lh udh lht kluarga kalian sehat2 aja udh sneng bgt," tulis akun septia5758.

"Ikut bahagia liatnya, sehat" selalu buat keluarga Asix,,semoga selalu dlm lindungan Allah SWT .Aamiin," tulis akun @anisa.septiani17