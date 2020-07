Drakorindo, Download Drakor Once Again, Streaming Drama Korea Lee Sang Yeob dan Lee Min Jung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Ha Jung Woo dan Bae Doona dalam drama Korea Once Again, berikut sinopsis Once Again dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Once Again.

Bagaimanakah sinopsis Once Again?

Once Again adalah drama Korea terbaru 2020 tentang cinta dan keluarga berdasarkan Keluarga Song, yang tidak pernah memiliki hari yang damai.

Drama Korea ini dibintangi oleh Lee Min Jung, Oh Yoon Ah, Lee Sang Yeob sebagai pemeran utama.

Sutradara Lee Jae Sang dari serial My Father is Strange yang akan menggarap drama seri ini bersama penulis Yang Hee Seung.

Drama yang dikenal juga dengan I Have Been There Once.

One Again menceritakan kisah perceraian berantakan yang mengguncang keluarga Song.

Ayah yang kikir, ibu yang lucu namun materialistis, dan empat anak mereka yang sudah dewasa, yang tidak pernah memiliki hari yang damai.

Cerita juga berfokus pada kehidupan Yoon Gyu Jin (Lee Sang Yeob), seorang dokter penyakit dalam di rumah sakit anak.

Memiliki sifat jenaka, tampan dan berhati hangat, ia juga sangat populer di kalangan kolega dan pasien karena selera humornya.