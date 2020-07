VIDEO Gisella Anastasia Ajak Netizen untuk Curhat Bareng

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gisella Anastasia mendadak mengunggah status galau di Instagram Storiesnya @gisel_la.

Dalam unggahan tersebut, Gisel membagikan sebuah foto jalanan panjang tanpa ujung.

"Masih bisakah?" tulis Gisella Anastasia seperti dikutip Grid.ID, Minggu (26/7/2020).

Beberapa jam kemudian, Gisel seakan mengajak para netizen untuk curhat.

Gisel pun memancing dengan sebuah pertanyaan mengenai pengalaman tak memiliki pilihan.

Tonton video beritanya di bawah ini.

"Punya pengalaman enggak sih, di saat kita merasa masih bisa nih, tapi keadaannya sudah enggak bisa banget," tulis Gisel.

"Atau kita yang merasa sudah enggak bisa banget di dalam hati tapi semua keadaannya baik-baik saja. Seperti kita enggak punya pilihan????" lanjutnya.

Pertanyaan kekasih Wijaya Saputra alias Wijin ini pun banyak dijawab oleh para netizen yang sempat merasakan hal serupa.

"Lapak curhat akhirnya jadi lapak buat memuliakan nama Tuhan. Glad to realize bahwa memang kita manusia semestinya bersandar penuh kepada sang pencipta. That He will take care of us," tulis janda Gading Marten ini.