Download Lagu MP3 My My SEVENTEEN, Video Lagu Korea My My Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu My My dinyanyikan SEVENTEEN dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu My My dan video klip My My dalam artikel ini.

SEVENTEEN merilis MV untuk salah satu lagu baru mereka yang berjudul My My.

Lagu My My kini menduduki trending musik YouTube dengan jumlah penonton 2 juta kali dalam 18 jam.

Berikut lirik lagu My My - SEVENTEEN

Yeh balmajchwo eodilonga Run away

Yeh geonjohan samagilado Okay

Yeh guleumeun haesbichui usani dwae

Oh I’m not alone

haluhalu nuneul tteugo namyeon saeloum tuseongi