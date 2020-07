Download Lagu Punch NCT 127dalam MP3 Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Punch dinyanyikan NCT 127 dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Punch dan video klip Punch dalam artikel ini.

NCT 127 akhirnya merilis lagu baru mereka yang berjudul Punch.

Lagu ini bergenre Urban Soul Hip Hop dengan lirik yang memiliki pesan untuk tidak putus asa dalam menghadapi momen kesendirian.

Berikut lirik lagu Punch - NCT 127

Han bang Puncherda hwicheonggeoryeo

Haemeo aut nallyeo

'cause I'm a clean fighter

Mwol mangseoryeo ne syeopeureun neuryeo

Deo bajjak buteo eonje kkaellae

Wake up!

Gongi ullyeo hamseongdo keojyeo

Nae piga kkeulheo geochilge eopseo

We the future and we are dreamerz

Ringeun dwijiphigo urin kkwae jebeop haji

Hot hot hot

Ja deobeul taim seuwing

Nae gwissogui gig

Geu biteu wiro his

Jjijgyeojin desibil

On the 32nd beat

Hangye eopsneun gain

My mix straight bang like

Hot hot hot tto lickeul ssodadae

Styles make a fight geojismal an hae

As high as we can get

As loud as we can get

Junbihan jaga chajihae

We got the championship

Geochireossdeon raundeu nan daeumeul junbihae

Memallassdeon neoui yeonghon jeoksyeo jul naigie

Mae sungan cheoeumin deut ireonal naigil

Hey We Ballin'

We fight together

That punch! nalligo

Deo ttwigo sorichyeo Babe

Gaseumeun tteugeowo yeah yeah

Hey We Ballin'

Jeonbureul bakkul paiteo

Nae sesangeuro wa

Uriga nuguya babe hey we ballin'

Honjamanui souju

Geu anui gin gin ssaum

Dalligo tto dallyeodo

Meoreo boin geu chulgu

Neoui sinho neukkyeossji

Naman bicheul bongeoji

Pullyeojineun geu bimil

Neomani naui exit