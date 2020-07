20 Ucapan Selamat Idul Adha 2020 Dalam 2 Bahasa, Cocok Dikirim ke Kerabat Melalui WhatsApp

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pada Jumat, 31 Juli 2020, seluruh umat Muslim di Dunia, termasuk Indonesia akan merayakan hari raya Idul Adha 2020 atau yang sering disebut Lebaran Haji.

Salah satu cara untuk merayakan adalah dengan mengirimkan ucapan selamat hari raya.

Berikut, kumpulan 20 ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 2020 dalam 2 bahasa, yang cocok dikirim ke kerabat dekat atau jauh melalui pesan WhatsApp.

Seperti yang diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menentukan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat (31/7/2020).

Dalam perayaan Hari Raya Idul Adha seperti ini, banyak orang berkirim pesan ucapan ke kerabat atau sanak saudara mereka.

Selain dikirim melalui WhatsApp, ucapan selamat Hari Raya Idul Adha juga bisa dijadikan status di Instagram atau Facebook.

Mengirimkan ucapan Hari Raya Idul Adha 2020 bisa sebagai bentuk menjaga silahturahmi kepada kerabat Anda.

Bahasa Inggris

1. May Allah's blessings be with you today, tomorrow and always. Eid Ul Adha!

2. May the magic of this Eid bring lots of happiness in your life and may you celebrate it with all your close friends & may it fill your heart with wonders. Eid Mubarak