Drakorindo, Download Drakor Kkondae Intern, Streaming Drama Korea Park Hae Jin dan Han Ji Eun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Park Hae Jin dalam drama Korea, berikut sinopsis Kkondae Intern dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Kkondae Intern.

Bagaimanakah sinopsis Kkondae Intern?

MBC menayangkan drama Old School Intern atau Kkondae Intern mulai 20 Mei 2020 menggantikan drama Find Me In Your Memory.

Drama yang mengusung genre komedi perkantoran ini disutradarai oleh Nam Sung Woo yang sebelumnya menyutradarai Kill It yang tayang di channel OCN .

Drama asal Korea ini dibintangi oleh aktor tampan Park Hae Jin,dalam drama ini ia sebagai pemeran utamanya.

Sebelum bermain dalam drama Old School Intern, ia sebelumnya bermain dalam drama yang berjudul Forest.

Drama ini menceritakan seorang pria bernama Ka Yul Chan (Park Hae Jin) yang baru lulus sekolah.

Setelah lulus ia mendapat pekerjaan, dimana ide-ide inovatifnya tergencet oleh tipe manager “kkondae” (orang tua yang kaku).

Ia berhenti karena frustasi dan ingin melanjutkan kesuksesan di perusahaan lain.

• Download Drakor Stove League, Streaming Drama Korea Namgung Min dan Park Eun Bin

Akhirnya ia menjadi kepala penjualan dan pemasaran di sebuah perusahaan ramen.