VIDEO Zaskia Gotik Jatuh Sakit, Suami Siap Siaga Temani sang Istri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar kurang mengenakan datang dari Pendangdut Zaskia Gotik.

Dalam kondisi hamil, Zaskia harus mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit.

Terlihat melalui instagramnya, terlihat Zaskia Gotik tengah duduk di ranjang rumah sakit.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Sang suami, Sirajuddin Muhammad pun setia menemani Zaskia yang tengah jatuh sakit.

Tampil menggunakan pakaian berwarna merah dengan jaket denim, wajahnya terlihat lesu, terlihat Zaskia juga tengah disuapi oleh suaminya tercinta.

"Makasih sayang Udah temenin aku , urusin aku.. you are the best husband @sirajuddinmahmudsabang,'' tulis Zaskia Gotik dalam unggahan instagramnya, Rabu (29/7/2020).

Sementara itu, dalam instagram Sirajuddin ia menulis untuk kesembuhan sang istri agar segera pulih kembali.

• VIDEO Pedangdut Dewi Perssik Pulang Kampung, Rumah Mewahnya Jadi Sorotan

• VIDEO Pagar di Depan Rumah Wisnu Akhirnya Dibongkar

• VIDEO Berawal dari kotoran ayam, Rumah di Ponorogo Ditembok Bata oleh Tetangga

• VIDEO Alas Kakinya Jadi Sorotan, Artis Vanessa Angel Bagikan Aktivitas sebagai Ibu

"GWS Sayang," tulis Sirajuddin dalam unggahannya.

Dari unggahan instagramnya, Zaskia pun banyak mendapatkan doa dari netizen serta teman-teman rekan sesama artis.

TONTON JUGA:

Mereka berharap memiliki goyang itik itu bisa pulih kembali.

Artikel ini telah tayang di Grid.ID

Videografer Tribunlampung/Bambang Irawan