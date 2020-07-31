Lagu Korea

Download Lagu Apple MP3 GFriend, Video YouTube MP3 Lagu Korea Terpopuler 2020

Cara unduh atau download lagu Apple dinyanyikan GFriend, simak lirik lagu Apple dan video klip Apple

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Apple dinyanyikan GFriend dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Apple dan video klip Apple dalam artikel ini.

GFriend resmi comeback dengan merilis single Apple.

MV single ini muncul di channel YouTube Big Hit Labels dan menduduki trending musik YouTube.

Berikut lirik lagu Apple - GFriend

Gasideombul gil wie
Jitge namgyeojin baljagugeun pitbit
Chagaun geu seontaegeun
Teullyeotdeon geonji wae ireoke apeunji

Ooh no i dalkomhan hyanggiwa
Banjjagineun rubi drop nal siheome deulge hae
Ooh no jakku nal yuhokae bwa deo
Yes neoui hyanggi neoui bitkkal
Nal muldeurineun pleasure

Callin' me callin' me callin' me
Nae anui segyega baseurajyeo naerine
Banjjagineun crystal
Dagawa dagawa dagawa
Eoneusae ipsureun saeppalgan neol tamhane
Come and dance with me

Tteugeoun chumeul chunda nae ane byeori tteunda
Tumyeonghan yuriguseul bulge binna
Dwireul doraboji ma buranhan saenggageun ma
Dalkomhan eodum arae manyeodeurui bami wa

We o wow wow wow wow
We o ya ya ya ya
We o wow wow wow wow
Nae hoesaekbit seontaegeul da muldeullyeo beoril geoya

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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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