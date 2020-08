Via Vallen Buka Lowongan untuk Tim Kreatifnya, Ini Spesifikasi Kemampuan yang Harus Dimiliki

Ilustrasi Via Vallen.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Saat ini Via Vallen telah menjelma menjadi penyanyi dangdut berkelas nasional.

Padahal beberapa tahun lalu, berdasarkan pengakuannya ia pernah jadi pengamen saat masih anak-anak.

Ceritanya, Via Vallen mulai menyanyi sejak kecil dan dia mulai mengamen sejak kelas 5 SD.

Kala itu, Via ingin membeli barang-barang yang dia inginkan dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri.

Via tidak pernah melupakan saat-saat itu dan bahkan ketika melewati jalanan tempatnya mengamen dulu, dia berhenti sejenak.

"Kala ingat dulu, masa-masa indah buat Via. Jadi suka nostalgia kalau lewat di jalan tempat Via ngamen dulu," kata Via dilansir dari Kompas.

Dulu saat mengamen, Via hanya bisa dapat uang antara Rp4.000 - Rp25.000 per hari.

Bandingkan dengan pendapatannya kini yang diprediksi bisa menyentuh angka puluhan juta rupiah.

Bahkan Via Vallen sudah bisa membangun rumah megah dan membeli mobil mewah.

Meski beberapa waktu lalu mobil mewah Via Vallen dibakar orang yang tak dikenalnya dan kerugia ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.