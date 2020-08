Besaran Penghasilan Ruben Onsu dari Bisnis Kuliner

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ruben Onsu sukses mengembangkan bisnis kuliner Geprek Bensu.

Outlet Geprek Bensu berada di berbagai wilayah di Indonesia.

Tak heran apabila penghasilan yang diperoleh Ruben Onsu dari bisnis kulinernya luar biasa.

Tak hanya memiliki Geprek Bensu, sejumlah bisnis kuliner tercatat didirikan Ruben Bensu, dari bakso, restoran all you can eat, hingga minuman.

Mengetahui bisnis Ruben yang berkembang pesat, Luna Maya dalam vlog berjudul "Gak Mundur Karena Geprek, Ruben Onsu Malah Bagi Tips Sukses Kerajaan Bisnisnya ke Luna Maya", lantas menanyakan penghasilan suami dari Sarwendah tersebut.

"Kalau boleh tahu penghasilan lu sebulan dari makanan aja, bersih berapa?" tanya Luna Maya, dikutip dari YouTube Luna Maya, Selasa (4/8/2020).

Tertawa mendengar pertanyaan Luna Maya, Ruben Onsu kemudian menjawab, "lumayan Na".

"Lebih gede di tv sebulan, apa ini sebulan?" tanya Luna Maya lagi.

Tanpa banyak berpikir, Ruben Onsu mengucapkan, penghasilan dari bisnis kulinernya lebih besar dibanding tampil di televisi.