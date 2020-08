Nikita Willy Ungkap Permintaan Indra Priawan Ketika Sudah Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nikita Willy mengungkap permintaan Indra Priawan kepadanya apabila keduanya telah Menikah.

Menurut Nikita Willy, Indra Priawan tidak pernah melarangnya untuk tetap bekerja, setelah mereka Menikah nanti.

Indra hanya meminta Nikita untuk memberikan waktu untuk keluarga setiap akhir pekan.

Hal itu dikatakan Nikita Willy saat menjadi bintang tamu dalam Kakak Beradik Podcast di kanal YouTube MOP Channel yang dipandu Jordy Onsu.

"Nanti pun setelah Menikah kita udah obrolin kalau aku masih mau kerja di I'm okay with that, asal hari Minggu kamu punya waktu untuk keluarga," kata Nikita Willy, sebagaimana dikutip Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

"Itu yang nanti akan berubah kayak hari Minggu biasanya gue syuting, gue kan punya waktu sama keluarga," sambungnya.

Sejak awal berpacaran, Nikita dan Indra sepakat untuk membebaskan pasangan tetap berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.

"Dari awal sama Indra pun relationship kayak kita partner."

• Alasan Nikita Willy Bertahan Bersama Indra Priawan

• Janji Richard Kyle Sebelum Pisah dengan Jessica Iskandar

• Ruben Onsu Ungkap Besaran Uang Belanja untuk Istrinya, Sarwendah juga Dikasih Kartu Kredit Unlimited

• Artis Aurel Hermansyah Mengaku Pernah Diare Selama 3 Hari Akibat Minum Campuran Pete dan Pare

"Jadi, you can be yourself, I can be myself," ucap bintang film Rasuk 2 itu.

"Lu bisa lakuin hal-hal yang positif dan ingat gue trust you."