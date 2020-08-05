Chord Gitar Lonteku

Chord Gitar Iwan Fals Lagu Lonteku

Chord gitar lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku.

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Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku.

Chord Gitar Lonteku MP3 Iwan Fals.

Intro : Em..C..Am..Em..

Em..C..Am..F..Em…..

..[2x]

Em                       D

hembusan angin malam waktu itu

C -G/B   Am  D     Em

bawa lariku dalam dekapanmu..

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Tags
chord gitar
Iwan Fals
Lonteku
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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