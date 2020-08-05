Chord Gitar Lonteku
Chord Gitar Iwan Fals Lagu Lonteku
Chord gitar lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Anda menyukai lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals?
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku.
Chord Gitar Lonteku MP3 Iwan Fals.
Intro : Em..C..Am..Em..
Em..C..Am..F..Em…..
..[2x]
Em D
hembusan angin malam waktu itu
C -G/B Am D Em
bawa lariku dalam dekapanmu..
Berita Terkait :#Chord Gitar Lonteku
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung