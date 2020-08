Chord Gitar Iwan Fals Lagu Pesawat Tempur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Anda menyukai lagu Pesawat Tempur MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals?

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Pesawat Tempur MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Pesawat Tempur, serta Video Klip YouTube Pesawat Tempur.

Chord Gitar Pesawat Tempur MP3 Iwan Fals.

Intro : C Am G F Dm C

C

Waktu kau lewat aku sedang mainkan gitar

Am G F C

Sebuah lagu yang kunyanyikan tentang dirimu

C

Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum