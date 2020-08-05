Chord Gitar

Chord Gitar 'Tak Bisakah' Peterpan

Kunci gitar atau chord Peterpan berjudul Tak Bisakah dan juga lirik lagu Tak Bisakah.

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YouTube Noah Sound
Ilustrasi. Chord Gitar Peterpan 'Tak Bisakah' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu menyukai lagu Tak Bisakah yang dipopulerkan Peterpan, berikut kunci gitar atau chord Peterpan berjudul Tak Bisakah.

Simak juga lirik lagu Tak Bisakah.

Berikut, chord Peterpan berjudul Tak Bisakah.

Intro : Em..A..C..D..

        Em..A..C..D..

.

       Em                    A

Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu

    C              D

selalu slalu dalam hatiku

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Tags
chord gitar
Peterpan
Tak Bisakah
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Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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