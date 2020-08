Kado Mewah Reino Barack untuk Syahrini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Syahrini genap berusia 38 tahun Pada Sabtu lalu, 1 Agustus 2020.

Di hari ulang tahun Syahrini, Reino Barack memberikan ucapan ulang tahun khusus.

Reino Barack menyebut hari ulang tahun istrinya merupakan hari penting untuknya.

Reino Barack juga memberikan kado mewah untuk Syahrini.

Berikut ucapan manis Reino Barack yang diunggah melalui Instagramnya.

"August 1st marks an important day for me; (1 Agustus menjadi hari penting bagiku)

the day you were born meant to bring purpose to this world.

(hari di mana kamu dilahirkan untuk membawa tujuan ke dunia ini)

You have been able to touch so many lives with joy and inspiration.