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Chord Gitar

Chord Tak Bisakah Dinyanyikan Peterpan

Simak Kunci gitar atau chord Peterpan berjudul Tak Bisakah dan juga lirik lagu Tak Bisakah.

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YouTube Noah Sound
Ilustrasi. Chord Tak Bisakah Dinyanyikan Peterpan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu menyukai lagu Tak Bisakah yang dipopulerkan Peterpan, berikut kunci gitar atau chord Peterpan berjudul Tak Bisakah.

Simak juga lirik lagu Tak Bisakah.

Berikut, chord Peterpan berjudul Tak Bisakah.

Intro : Em..A..C..D..

        Em..A..C..D..

.

       Em                    A

Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu

    C              D

selalu slalu dalam hatiku

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Tags
Chord Tak Bisakah
chord gitar
Peterpan
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Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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