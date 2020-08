Chord Cidro Milik Didi Kempot, 'Gek Opo Salah Awakku Iki'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar Didi Kempot, simak, kunci gitar atau chord Cidro.

Termasuk, lirik lagu Cidro.

Berikut, chord Cidro yang dipopulerkan Didi Kempot.

Intro : C Em Am Em F G C

C Em Am Em

Wes sakmestine ati Iki nelongso

F G. C

Wong sing tak tresnani mblenjani janji

Dm G. C G. Am

Opo ora eling naliko semono

Dm G C

Kebak kembang wangi jeroning dodo

INTRO : F G

C Em. Am. Em

Duh piye maneh Iki pancen nasibku