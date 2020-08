Richard Kyle Dicurigai Cuma Numpang Tenar dengan Jessica Iskandar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Banyak yang menuding Richard Kyle panjat sosial (pansos) alias numpang tenar lewat Jessica Iskandar.

Kabar putusnya hubungan Richard Kyle dan Jessica Iskandar membuat banyak netizen menduga Richard hanya ingin menumpang tenar.

Dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Richard Kyle angkat bicara terkait hubungannya dengan Jessica Iskandar dan ikatannya dengan El Barack.

Namun, dugaan itu dibantah oleh Richard Kyle. Dia mengatakan menyayangi Jessica Iskandar dengan sepenuh hati.

"Not, really enggak, enggak, kalau kamu memang sayang sama orang itu that's it.

Kamu punya perasaan sama dia ya udah, aku tentu tidak materialistik dan aku enggak judge siapa pun," kata Richard Kyle.

Richard mengaku awalnya tidak tahu apapun tentang Jessica Iskandar yang ternyata adalah bintang televisi terkenal.

Dia melihat Jessica Iskandar untuk kali pertama dalam sebuah konser.

"Aku bilang 'Wah cantik banget ya'. Terus orang bilang 'masa lu enggak tahu Jessica Iskandar' iya gue enggak nonton Pesbukers, I don't know," tutur Richard Kyle.

Hingga akhirnya, Richard memberanikan diri untuk mendekati Jessica Iskandar.