Chord Ujung Aspal Pondok Gede Dinyanyikan Iwan Fals, 'Tersentuh Sebuah Rencana'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat penggemar Iwan Fals, berikut kunci gitar atau chord Ujung Aspal Pondok Gede.

Simak, lirik lagu Ujung Aspal Pondok Gede.

Berikut, chord Ujung Aspal Pondok Gede dinyanyikan Iwan Fals.

Intro : G C G C …

G Bm Em D C D G C

G Bm Em D C D G C

G C

G Bm Em D C D G C

di kamar ini aku dilahirkan

G Bm Em D C D G C

di balai bambu buah tangan bapakku

G Bm Em D C D G C

di rumah ini aku dibesarkan

G Bm Em D C D G C G C

di belai mesra lentik jari ibu