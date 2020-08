Download Lagu How You Like That Via Vallen, Video Klip How You Like That Lagu Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu How You Like That dinyanyikan Via Vallen dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu How You Like That dan video klip How You Like That dalam artikel ini.

Lagu berjudul How You Like That dipopulerkan oleh girlband asal Korea Selatan BLACKPINK.

Berikut lirik lagu How You Like That - Via Vallen.

Boran deusi muneojyeosseo

Badageul ttulko jeo jihakkaji

Ot kkeutjarak japgetdago

Jeo nopi du soneul ppeodeobwado

Dasi kamkamhan igose light up the sky

Ne du nuneul bomyeo I'll kiss you goodbye