Chord Gitar dan Lirik Lagu Adaptasi Tulus, Hadirmu Sangat Berharga Ku Ingin Engkau Tahu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, kunci gitar atau Chord Gitar Adaptasi yang dipopulerkan oleh Tulus.

Simak juga, lirik lagu Adaptasi.

Berikut, Chord Gitar Adaptasi Tulus.

Intro : G Am Bm C Bm Am D

G

berdiam diri di dalam

G

rumah ini denganmu..

G-Am-Bm-C Bm Am D G

dari malam hingga.. malam lagi..



G

terkungkung langkah ragu

G

tak ke mana-mana..

G-Am-Bm-C Bm Am D G

dari rabu.. hingga.. rabu lagi..

G-Am-Bm-C Bm

semakin banyak waktu tuk bicara

Am D C#

semakin ku paham harapmu apa

C Bm

semakin banyak waktu tuk bersama

Am D

bersyukurku kau utuh jiwa raga..

Chorus :

G Bm A#m Am D

bila ini.. (belum kan reda..)

G Bm A#m Am D

tetap kita.. (saling menjaga..)

G Bm A#m Am D C#

hari depan.. (tak ada yang tahu..)

C

hadirmu sangat berharga

Bm

ku ingin engkau tahu

Am D C G

aku sayang ka..mu..

Int: G-Am-Bm-C Bm Am D G