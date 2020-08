Chord Gitar dan Lirik Lagu Real to Me Dinyanyikan Brian McFadden, 'That's Not Real to Me'

Chord Gitar dan Lirik Lagu Real to Me Dinyanyikan Brian McFadden.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Real To Me milik Brian McFadden, berikut kunci gitar atau chord gitar Real To Me.

Simak juga, lirik lagu Real To Me.

Berikut, chord gitar Real To Me yang dinyanyikan Brian McFadden.

**

Cm / Eb / Bb / Fm

Cm / Eb / Bb / Fm

Cm Eb Bb Fm

Showbiz dinners and a free champagne

Cm Eb Bb Fm

Men in suits who think they know it all

Cm Eb Bb Fm

No one knows me, but they know my name

Ab [Gsus4] G

That's not real to me

Cm Eb Bb Fm

Hotel lobby to the aeroplane