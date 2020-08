Lowongan Kerja PT Sarana Multigriya Finansial untuk Lulusan S1, Simak Posisi dan Syaratnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian yang masih bingung mencari pekerjaan, berikut PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF membuka lowongan pekerjaan untuk 4 posisi bagi lulusan minimal pendidikan S1.

Mengutip laman resmi perusahaan, Rabu (19/8/2020), keempat posisi itu yakni staf pengembangan produk, management information system, IT auditor, dan IT planning and business analyst.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirim CV ke email resmi perusahaan yakni recruitment@smfindonesia.co.id. Kemudian isi data diri melalui www.e-recruitment.smfindonesia.co.id.

Berikut posisi dan syaratnya:

1. Staf Pengembangan Produk

1. Pendidikan minimal S1

2. Pengalaman minimal 4 tahun di perbankan atau jasa keuangan

3. Berpengalaman mengembangkan produk, kerja sama bisnis terkait KPR

4. Memiliki pengetahuan terkait pasar modal

5. Batas akhir pendaftaran: 7 September 2020