VIDEO Video Anjay Tuai Kecaman, Anak Iis Dahlia Langsung Unfollow IG Lutfi Agizal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Lutfi Agizal yang menyindir soal ' Anjay' kini mendapat tanggapan dari sang kekasih yang merupakan anak Iis Dahlia, Salsha Indradjaja.

Video dari Lutfi Agizal ini banyak yang menuai kecaman, karena diduga menyindir Rizky Billar dan Lesty Kejora.

Melihat hal tersebut, Salsha Indradjaja selaku kekasih Lutfi Agizal pun langsung bereaksi.

Dalam laman Instagram story-nya, Salsha Indradjaja ini awalnya mengaku bukan termasuk orang yang suka drama.

Namun karena banyak yang menandainya soal aksi Lutfi Agizal, anak Iis Dahlia pun langsung buka suara.

Anak Iis Dahlia menegaskan bahwa dirinya ogah jika dikait-kaitkan dengan tindakan sang kekasih, Lutfi Agizal.

"Jujur, gue gak suka banget menjelaskan kayak gini di SNS. Karena bukan tipe yang suka berdrama, but somethings are needed to be said.

"Kalau nanti ada hal yang tidak enak dari orang di sekitarku, entah membawa atau menyenggol orang lain.

Aku ingin meluruskan kalau aku gak ada sangkut pautnya sama hhal ini," tegas Salsha Indradjaja, dilansir TribunnewsBogor.com, Kamis (20/8/2020).

Maka dari itu, Salsha Indradja meminta agar netizen tidak menyangkutpautkan keluarganya, apalagi menyebut nama Iis Dahlia soal aksi Lutfi Agizal.