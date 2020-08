VIDEO Artis Cinta Kuya Marahi Uya Kuya Gara-gara Disuruh Jadi Gembel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Cinta Kuya atau Cinta Rahmania Putri Khairunnisha kini tak mau lagi diatur-atur ayahnya, Uya Kuya soal konten YouTubenya.

Cinta bahkan pernah pada Uya Kuya gara-gara disuruh jadi gembel.

Cinta Rahmania Putri Khairunnisha atau Cinta Kuya marah ketika ayahnya, Uya Kuya, memberi saran untuk konten YouTube-nya.

"Cinta pernah protes 'it's not me Papa', dia marah waktu gue suruh jadi gembel dalam mal, dia enggak suka," ungkap Uya Kuya dalam kanal YouTube Melaney Ricardo, dikutip Sabtu (22/8/2020).

Kendati demikian, saran Uya Kuya itu tetap dipakai tetapi dengan konsep yang berbeda, Cinta menjadi gembel di jalan raya.

"Gue tanya 'kok lu waktu itu enggak mau? lu marah? tapi lu jalanin?', 'ya karena aneh aja gembel di dalam mal', dia bilang kayak gitu.

Tapi kalau di jalan raya, dia kerjain," ucap Uya Kuya.

Setelahnya, kata Uya Kuya, Cinta tak ingin melakukan hal tersebut lagi untuk konten YouTube-nya.

Sementara itu, suami Astrid Khairunisha itu mengungkapkan anaknya hingga saat ini untuk konten YouTube-nya tidak pernah diatur olehnya.

Sebab, Uya Kuya mengatakan, kedua anaknya tidak menyukai diatur-atur tentang apa pun.

Berjalannya konten YouTube kedua anaknya sudah ditekuni dengan sendirinya lima bulan terakhir ini.

"Enggak, Cinta dan Nino sudah lima bulan terakhir terserah mereka, karena anak-anak gue enggak mau diatur," ucap Uya Kuya. (*)

Videografer Tribunlampung.co.id/Tri Prayugo