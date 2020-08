Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku di Sini Untukmu Dewa 19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan chord gitar Aku di Sini Untukmu dinyanyikan Dewa 19.

E C A

E C A

melayang ku cari-cari arti

E C A

yang pasti takkan kau temui

E C A

tak perlu kau nilai-nilai semua

E C A

biarlah semua adanya

E C A

E C A

E C A

kau coba meraba-raba hati

E C A

warna gejolak di sini

E C A

alirkan semua rahasia

E C A

taburkan dalam suasana

REFF:

E Bm

tak usah kau cari makna hadirnya diriku

F#m A

aku di sini untukmu

E Bm

mungkin memberi arti cinta pada dirimu

F#m A

aku di sini untukmu

E C A

tak usah kau tanya-tanya lagi

E C A

coba kau hayati peranmu

E C A

lupakan sekilas esok hari

E C A

semua telah terjadi

B

aku dan dirimu

A

tenggelam dalam asa

G#m

dan tak ingin lari

F#m

tanggalkan rasa ini

B

cobalah entaskan

A G#m

pastikan lepas atau terus

A

semoga perih terbang tinggi di awan

Musik : E Bm F#m A

Kembali ke REFF

E Bm

lepaskan sejenak berat beban di pundakmu

F#m A

aku di sini untukmu

E Bm

pastikan kau jawab semua ragu di cintamu

F#m A

aku di sini untukmu

E Bm

tak usah kau cari makna hadirnya diriku

F#m A

aku di sini untukmu

Kembali ke REFF

Outro : E C A (8x).

(Tribunlampung.co.id/tama yudha wiguna)