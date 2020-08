Chord Gitar dan Lirik Lagu Lelaki Cadangan Dinyanyikan T2, 'Aku Mencintai Dia dan Dirinya'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Lelaki Cadangan milik duo T2, berikut kunci gitar atau chord gitar Lelaki Cadangan.

Simak juga, lirik lagu Lelaki Cadangan.

Berikut, chord gitar Lelaki Cadangan yang dinyanyikan duo T2.

Intro: Am E Am E (2x) Am

(*)

Am Dm

Tertuliskan sebuah c’rita cinta segitiga

G C

Di mana akulah yang jadi peran utama

F Dm

Aku tak dapat membohongi segala rasa

E Am E-Am

Aku mencintai dia dan di ri nya

(#