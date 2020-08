Download Lagu Ice Cream MP3 BLACKPINK ft Selena Gomez, Video Klip Ice Cream Lagu Terpopuler 2020 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Ice Cream dinyanyikan BLACKPINK ft Selena Gomez dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Ice Cream dan video klip Ice Cream dalam artikel ini.

BLACKPINK akhirnya merilis single terbaru mereka yang berjudul Ice Cream, dan kini menduduki trending 1 YouTube.

Kali ini, girlband besutan YG Entertainment menggandeng penyanyi ternama Selena Gomez.

Berikut lirik Ice Cream - BLACKPINK ft Selena Gomez

Come a little closer 'cause you lookin' thirsty

I'ma make it better, sip it like a Slurpee

Snow cone chilly, get it free like Willy (Oh)

In the jeans like Billie, you be poppin' like a wheelie

Even in the sun, you know I keep it icy