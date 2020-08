Dukungan Para Artis untuk Adhisty Zara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Adhisty Zara akhirnya muncul melalui media sosial Instagram setelah video tak senonoh bersama sang kekasih, Zaki Pohan menjadi sorotan.

Melalui akun Instagram @zaraadhsty, Zara membagikan sebuah foto dirinya bersama dengan bunga Matahari.

Dalam keterangan foto, ia mengaku sangat berterima kasih dan juga bersyukur kepada keluarga, kerabat, hingga penggemar.

Ia merasa seluruh pihak tersebut telah menjadi teman terbaiknya yang selalu memberikan dukungan.

Zara melanjutkan keluarga, kerabat, hingga para penggemar selalu ada untuknya di kala suka maupun duka.

Di akhir keterangan, mantan personel JKT48 ini meminta agar terus diiringi langkahnya hingga masa depan.

"I’m very blessed and thankful to my family, relatives, fans as well as my best friends

who always support me and always be there for me in good times and bad times.

Let’s walk together for a brighter future ahead!," tulis Zara.

Diketahui foto ini telah diunggah oleh Zara pada Jumat (28/8/2020) lalu.