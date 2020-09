Biodata Yoo In Na Pemeran dalam Drama Touch Your Heart

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Yoo In Na dalam drama Korea Touch Your Heart, simak biodata Yoo In Na pemeran Touch Your Heart dan sederet drama Korea yang diperankan Yoo In Na.

Yoo In Na merupakan aktris asal Korea Selatan yang berasal dari agensi YG Entertainment.

Aktris sekaligus DJ ini lahir di Seongnam, Gyeonggi, Korea Selatan, 5 Juni 1982.

Ia berhasil debut di tahun 2009 setelah menjalani pelatihan selama 3 tahun di bawah agensi terbesar korea, YG Entertainment.

Sebelumnya, Yo In Na mulanya bergabung dengan perusahaan agensi saat ia berumur 16 tahun.

Saat itu ia mencoba peruntungannya menjadi seorang anak didik agar ia bisa menjadi bagian dari grup idola.

Namun, karena ia kesulitan menghapal koreografi menari, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti.

Yoo In Na bersekolah di Sunae High School, setelah lulus ia mendaftar di Kyungwoon University.

Di tahun 2009, Yoo In Na akhirnya berhasil debut sebagai pemain pendukung di serial drama High Kick! Through the Roof.

Yoo In Na baru-baru ini memerankan karakter Oh Jin Shim di dalam drama Touch Your Heart

Karier