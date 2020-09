Chord Gitar Iwan Fals Ujung Aspal Pondok Gede, Dilengkapi Lirik Lagu Ujung Aspal Pondok Gede

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar Ujung Aspal Pondok Gede dinyanyikan Iwan Fals, lengkap dengan lirik lagu Ujung Aspal Pondok Gede.

Intro : G C G C …

G Bm Em D C D G C

G Bm Em D C D G C

G C

G Bm Em D C D G C

di kamar ini aku dilahirkan

G Bm Em D C D G C

di balai bambu buah tangan bapakku

G Bm Em D C D G C

di rumah ini aku dibesarkan

G Bm Em D C D G C G C

di belai mesra lentik jari ibu

G Bm Em D C D G C

nama dusunku ujung aspal pondok gede

G Bm Em D C D G C

rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun

Musik : G Bm Em D C D G C

G Bm Em D C D G C

G C

G Bm Em D C D G C

kambing sembilan motor tiga bapak punya

G Bm Em D C D G C G C

ladang yang luas, habis sudah sebagai gantinya

Reff:

Em Bm

sampai saat tanah moyangku

C G

tersentuh sebuah rencana

C G Am

dari serakahnya kota

C G D G

terlihat murung wajah pribumi

C G D G C G C

terdengar langka hewan bernyanyi

Musik : Em Bm C G C G Am C D G C G C

G Bm Em D C D G C

di depan masjid samping rumah wakil pak lurah

G Bm Em C D G C

tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari

G Bm Em D C D G C

namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri

G Bm Em D C D G C G C

satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali

Reff:

Em Bm

sampai saat tanah moyangku

C G

tersentuh sebuah rencana

C G Am

dari serakahnya kota

C G D G

terlihat murung wajah pribumi

C G D G

terdengar langka hewan bernyanyi

Outro : Bm Em D C D G

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Pesawat Tempurku Iwan Fals

• Lirik Lagu Iwan Fals Chord Gitar Kumenanti Seorang Kekasih

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)