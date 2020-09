Dulu Pernah Batal Menikah, Kini Presenter Cantik Conchita Caroline Telah Memiliki Bayi Pertamanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini ada kabar bahagia datang dari aktris sekaligus presenter Conchita Caroline.

Wanita kelahiran Jakarta, 21 Agustus 1995 silam ini baru saja dikaruniai buah hati pertama.

Presenter berita seputar dunia olahraga ini menikah pada 18 November 2018 silam.

• Presenter Conchita Caroline Klarifikasi Soal Pengalaman Naik Pesawat Lion Air

Tahun 2019 lalu akhirnya ia mengumumkan sedang hamil anak pertama.

Dan kini pada awal September 2020, ia sudah melahirkan buah hati pertamanya dengan sang suami bernama Krishnamurti Rajasa.

Anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki itu diberi nama Kafkadia Khairaakesh Rajasa.

Buah hati lahir pada Rabu kemarin (2/9/2020), Conchita dan sang suami kompak mengunggah foto anak mereka pada Kamis ini (3/9/2020).

Diungkapkan oleh suami Conchita, makna dari nama anak pertama mereka adalah sebagai berikut:

"Kafka means Crow, Crows in Kafka on the shore are harbingers of protection.

(Kafka artinya Gagak, Burung gagak di Kafka di pantai adalah pertanda perlindungan)