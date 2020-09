Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Beberkan Kondisi Papa Gideon Tengker Sebenarnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Keluarga Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina diterpa kabar tak sedap.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dituding tidak lagi perhatian dengan Gideon Tengker.

Gideon Tengker adalah ayah dari Nagita Slavina dan mertua Raffi Ahmad.

Kabar ini beredar setelah akun Instagram dan Facebook Gideon Tengker menyebarkan berita bahwa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak pernah lagi membawa Rafathar menjenguknya.

Lewat akun media sosialnya, Gideon mengungkapkan sudah lima tahun tak berjumpa dengan Rafathar.

Gideon juga mengungkapkan bahwa dirinya dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa oleh Nagita dan mantan istrinya, Rieta Amalia.

Setelah ramai beredar di media sosial, akhirnya Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Rieta Amalia, memberikan klarifikasi lewat akun YouTube Rans Entertainment.

Video klarifikasi ini berjudul "WE LOVE YOU PAPA NO MATTER WHAT... DOAKAN PAPA GIDEON SEHAT SELALU...".

Di awal videonya, Raffi Ahmad mengatakan, dirinya sempat diminta klarifikasi oleh pekerja infotainment.

"Aku bukannya ga mau jawab. Aku bilang nanti aku berdiskusi dulu sama keluarga. Maksudnya karena ada cara penyampaian yang memang lebih porsinya bukan aku. Ada Mama Rieta, makanya aku ngomong sama Mama Rieta. Mama Rieta datang ke rumah."