Chord Gitar Tatu Didi Kempot serta Lirik Lagu Tatu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar Tatu yang dinyanyikan Didi Kempot, dilengkapi lirik lagu Tatu.

[Intro] C Cmaj7 F G

C

Senajan kowe ngilang

Cmaj7

Ra biso tak sawang

F

Nanging ning ati tansah kelingan

G

Manise janji janjimu kuwi

C Dm G

Ngelarani ati

[*]

C

Senajan aku loro

C

Ning isih kuat nyonggo

F

Tatu sing ono ndodo

G

Perih rasane yen eling kowe

C

Angel tambane

[Interlude] Dm G C Am

Dm G C

[Reff]

F

Opo aku salah yen aku crito

C

Opo anane

Dm

Wong sing ning sandingmu

G C

Ben melu krungu piye tenane

F

Opo aku salah yen aku kondo

C

Opo anane

Dm G

Ceritane tresno naliko mbiyen

C

Aku lan kowe

[Song] C C F F

G G C Dm G

[Kembali ke *]

[Interlude] Dm G C Am

Dm G C

[Kembali ke reff]

Dm

Wong sing ning sandingmu

G C

Ben melu krungu sing tak rasakke

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Parang Tritis Didi Kempot

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Suket Teki Didi Kempot

(Tribunlampung.co.id/Noval Andriansyah)