VIDEO Anak Denada Rindu hingga Tulis Sepucuk Surat untuk Jerry Aurum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Denada perlihatkan surat rindu yang ditulis sang anak untuk ayahnya, Jerry Aurum. Denada mengaku anaknya begitu merindukan ayahnya.

Penyanyi Denada saat ini memang memutuskan untuk tinggal di Singapura.

Ia menemani sang anak, Aisha yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit leukimia.

Baru-baru ini Denada memperlihatkan bukti kerinduan putrinya kepada sang ayah, Jerry Aurum.

Rasa rindu tersebut tertuang dalam sebuah surat yang ditulis langsung oleh Aisha.

"Dear papa, do u miss me? I do I love you, sehat selalu.

Anyway download Tik Tok. Help me to 10 million followers. Bye," tulis Aisha.

Lewat keterangan dalam captionnya, Denada mengaku Aisha selalu mencari sang ayah.

Putri Emilia Contessa tersebut pun harus putar otak memberi penjelasan yang memungkinkan untuk Aisha.

"She made this card for him.

⠀

Aisha nyariin Papa nya ga? Yes. Many times she cried, telling me how much she missed him. ⠀