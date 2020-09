Chord Gitar dan Lirik Lagu Dia Anji, Di Suatu Hari Tanpa Sengaja Kita Bertemu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Dia, yang dipopulerkan Anji.

Intro : C

F..Em

F..G

C G/B

di suatu hari tanpa

Am G

sengaja kita bertemu

F C

aku yang pernah terluka

Dm G

kembali mengenal cinta

C G/B Am

hati ini kembali temukan

G

senyum yang hilang

F G C F G

semua itu karena dia

Reff:

C G/B Am

oh Tuhan...ku cinta dia

G F Em

ku sayang dia, rindu dia

Dm G

inginkan dia..

C E Am G D

utuhkanlah...rasa cinta di hatiku

F G C -F

hanya padanya...untuk dia

Musik : C G/B Am G F Em Dm G

C G/B

jauh waktu berjalan

Am G

kita lalui bersama

F C

betapa di setiap hari

Dm G

ku jatuh cinta padanya

C G/B

dicintai oleh dia

Am G

ku merasa sempurna

F G C G

semua itu karena dia..

Reff:

C G/B Am

oh Tuhan...ku cinta dia

G F Em

ku sayang dia, rindu dia

Dm G

inginkan dia..

C E Am G D

utuhkanlah...rasa cinta di hatiku

F G C G

hanya padanya...untuk dia

C G/B Am

oh Tuhan...ku cinta dia

G F Em

ku sayang dia, rindu dia

Dm G

inginkan dia..

C E Am G D

utuhkanlah...rasa cinta di hatiku

F G C F

hanya padanya...untuk dia

Dm G F.. C

hanya padanya...untuk dia..

