Download Lagu BOY TREASURE, Video Klip BOY MP3 Lagu Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu BOY dinyanyikan TREASURE dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu BOY dan video klip BOY dalam artikel ini.

Lagu BOY yang dinyanyikan oleh boyband TREASURE akhirnya telah dirilis pada 7 Agustus 2020.

Lagu BOY ini juga begitu spesial, karena Choi Hyun Suk dan Haruto ikut berpartisipasi dalam penulisan liriknya

Berikut lirik lagu BOY - TREASURE

Woah oh

Yeah

Neon machi beautiful danger

Chyeodabol su eopseo

Neomu nunbusin halo

Nuneul garyeobwado sumgyeobwado

Neon jeongmal different

Heeonaol su eopseo

Teojildeushan nae heartbeat

Bureul jilleo oh oh oh

Deo oh oh oh

Oh no ontong meorissogi messed up

Yo oneulttara michigesseo

You’re so beautiful malhago sipeo

Nuneul majuchin sungan ijeonui nan

Mollasseosseo naui taip

Neon jeongmal special treasure

Yeah I’m gonna be the one

Neoreul wonhae

Unmyeongieossdeon geoscheoreom yeah

Sumanheun saramdeul sok neoman boyeo

I can make you happy

Nan kkok neoyeoyaman hae girl

Mameul yeoreojwo