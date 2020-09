TNI-Polri Lakukan Pengamanan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS di KPU Way Kanan.

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan melaksanakan pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutahiran (DPHP) dan penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) yang berlangsung di Aula kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Way Kanan, Selasa (8/9/2020).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Fanny Indrawan mengutarakan, kegiatan pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS, dalam rangka tahapan Pilkada Way Kanan 2020.

Dengan melibatkan sejumlah perwira pengendali (Padal), Kapolsek Blambangan Umpu, anggota Polres Way Kanan dan jajaran bersama anggota TNI dari Kodim 0427 Way Kanan.

Sebanyak 80 personel pengamanan gabungan dari berbagai fungsi dengan mendasar surat perintah (sprint) pengamanan yang dikeluarkan Kapolres Way Kanan tersebut diterjunkan, untuk melakukan tugas pengamanan, baik yang dilaksanakan secara terbuka, maupun pengamanan tertutup.

Selain itu, kehadiran anggota dalam rapat pleno terbuka itu untuk memastikan kegiatan terselenggara dengan baik dan aman tentunya juga dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 di lokasi pengamanan.

Sementara, setelah pleno penetapan dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara kegiatan Rapat Pleno DPHP dan Penetapan DPS pada Pilkada Way Kanan 2020 dengan disaksikan oleh seluruh Pimpinan dan Perwakilan LO Parpol peserta pilkada.

"Hasil dari kegiatan ini semua pelaksanaannya berjalan tertib, aman dan lancar,” ujar Fanny Indrawan. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)