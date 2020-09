Ilustrasi. Download Film Enemy of the State Sub Indo, Streaming Film Will Smith dan Gene Hackman.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh film atau cara download film Enemy of the State, dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming film Enemy of the State melalui ponsel (HP).

Film Enemy of the State diperankan oleh Will Smith dan Gene Hackman.

Namun sebelum download film Enemy of the State, ada baiknya anda membaca sinopsis film tersebut.

Enemy Of The State adalah film bergenre Action, Crime, dan Drama yang dirilis pada tanggal 20 November 1998.

Film Enemy Of The State disutradarai oleh Tony Scott.

Adapan Enemy Of The State dibintangi oleh Will Smith, Gene Hackman, dan Jon Voight.

Film Enemy Of The State mendapatkan 5 kemenangan dan 16 nominasi di berbagai ajang penghargaan film.

Sinopsis Film Enemy Of The State

Film Enemy Of The State bercerita tentang Robert Clayton Dean (Will Smith), seorang pengacara yang bertemu dengan seorang sahabat lamanya di jalan.