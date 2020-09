Download Film The Conjuring Sub Indo, Nonton Streaming di HP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -Download film horor Hollywood terpopuler dengan subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Bisa nonton streaming film horor Hollywood di ponsel, serta sinopsis The Conjuring 1 dan 2.

The Conjuring adalah film horor supranatural Amerika Serikat tahun 2013 yang disutradarai oleh James Wan.

Film The Conjuring dibintangi oleh Vera Farmiga dan Patrick Wilson, yang berperan sebagai Ed dan Lorraine Warren.

The Conjuring berdasarkan adaptasi kisah kisah nyata yang dialami oleh Warren, pengalamannya juga mengilhami kisah Amityville Horror.

• Download Film The Conjuring Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Download Film Hollywood

• Download Film The Conjuring 2 Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Download Film Hollywood

Berdurasi selama 112 menit, film ini mengisahkan tentang investigasi paranormal untuk membantu keluarga Perron (Ron Livingston dan Lili Taylor).

Keluarga tersebut mengalami peristiwa-peristiwa mistis di rumah mereka di Harrisville, Rhode Island, pada tahun 1971.

Film The Conjuring dirilis pertama kali di Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 19 Juli 2013.

Kemudian di Inggris dan India pada 2 Agustus 2013.

Film The Conjuring berhasil menelurkan sejumlah sekuel, di antaranya seperti The Conjuring 2 rilis pada tanggal 10 Juni 2016 dan The Nun (7 September 2018) di Amerika Serikat.