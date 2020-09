Chord dan Lirik Lagu Ku Katakan dengan Indah Peterpan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord dan lirik Ku Katakan dengan Indah, dinyanyikan Peterpan.

Intro : C

C Am F C

C

Ku katakan dengan Indah

Am

Dengan terluka hatiku hampa

F C

Sepertinya luka menghampirinya

C

Kau beri rasa yang berbeda

Am

Mungkin ku salah

F C

Mengartikannya yang ku rasa cinta

F C

Tetapi hatiku selalu meninggikanmu

F

Terlalu meninggikanmu

C G

Selalu meninggikanmu

Reff:

F C F C

Kau hancurkan hatiku hancurkan lagi

F C Am G

Kau hancurkan hatiku tuk melihatmu

F C F C

Kau terangi jiwa ku kau redupkan lagi

F C Am G

Kau hancurkan hatiku tuk melihatmu

Interlude: C Am F C

F C

Tetapi hatiku selalu meninggikanmu

F

Terlalu meninggikanmu

C G

Selalu meninggikanmu

C

Membuatku terjatuh dan terjatuh lagi

Am

Membuatku merasakan yang tak terjadi

F

Semua yang terbaik dan yang terlewati

G

Semua yang terhenti tanpa ku akhiri

C

Kau buatku terjatuh dan terjatuh lagi

Am

Kau buatku merasakan yang tak terjadi

F

Semua yang terbaik dan yang terlewati

G

Semua yang terhenti tanpa ku akhiri

Interlude : Dm C F G

F C

Tetapi hatiku selalu meninggikanmu

F

Terlalu meninggikanmu

C G

Selalu meninggikanmu

kembali ke Reff 2x

Berikut, Video Klip Ku Katakan dengan Indah Peterpan.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)