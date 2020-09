Chord Slank Balikin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord dan lirik Balikin dinyanyikan Slank.

G C D Em

Mencintai kamu, bisa2 membunuh diriku…

C D G

bikin patah hati trus langsung dicuekkin

G C D Em

Mencintai kamu, sama saja menggantung leherku…

C D G

bikin sakit hati trus langsung ditinggalin

C Am D G

balikin2 hati gue kayak dulu lagi

C Am D

elo harus tanggung jawab kalau gue nanti2 mati

(*) G C D C

Balikin2 kehidupanku yang seperti dulu lagi

G C D C

balikin2 kebebasanku yang seperti dulu lagi

G C D Em

Mencintai kamu, bikin dompet gue kebobolan

C D G

hidup nggak keurus sibuk meladeni kamu

G C D Em

Mencintai kamu, jadi nggak doyan sama makan

C D G

badan gue kurus capek melayani kamu

C Am D G

Balikkin2 bodi gue kayak dulu lagi

C Am D

elo bakal kena tanggung jawab kalo gw sampe… sampe mati

G C D Em

Mencintai kamu, sama juga di dalam penjara

C D G

Hilang kebebasan kebanyakan aturan

G C D Em

Mencintai kamu, enggak2 pernah dipercaya

C D G

Ngebohong salah jujur malah tambah salah

C Am D G

Balikin2 kebebasan kayak dulu lagi

C Am D

Elo nyesel karna tanggung jawab kalo gw nekat pingin mati.

Berikut, Video Klip Balikin dinyanyikan Slank.

