Chord Iwan Fals Ijinkan Aku Menyayangimu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord dan lirik Iwan Fals dinyanyikan Ijinkan Aku Menyayangimu.

Intro : Am Em F G [2x]

Am

Andai kau ijinkan

Em

walau sekejap memandang

F

Kubuktikan kepadamu

G

aku memiliki rasa….

*)

Am

Cinta yang kupendam

Em

tak sempat aku nyatakan

F

Karena kau telah memilih

G

menutup pintu hatimu….

#)

Am

Ijinkan aku membuktikan

Em

Inilah kesungguhan rasa

F G

Ijinkan aku menyayangimu….

Reff:

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F G

Dengarkanlah isi hatiku

C -G Am

Cintaku wuooooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

Musik : Am Em F G